THY'nin bazı Trabzon seferleri bakım çalışması nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist onarım çalışması nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz gece 00.00 ile sabah 10.00 saatleri arasındaki bazı Trabzon seferleri yapılacak pist onarım çalışması nedeniyle karşılıklı gerçekleştirilemeyecek.
İptal edilen seferler şöyle:
"Anadolujet'in TK 7414 Sabiha Gökçen-Trabzon, TK 7415 Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7062 Ankara-Trabzon, TK 7061 Trabzon-Ankara, TK 7063 Trabzon-Ankara ile THY'nin TK 2836 İstanbul-Trabzon, TK 2846 İstanbul-Trabzon, TK 7950 Trabzon-Amman, TK 2847 Trabzon-İstanbul, TK 7951 Amman-Trabzon, TK 2826 İstanbul-Trabzon, TK 2837 Trabzon-İstanbul, TK 2829 Trabzon-İstanbul"
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