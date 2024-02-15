BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:58
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.


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