BUDO'nun iki seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), teknik arıza nedeniyle yarın öğleden sonra Bursa ve İstanbul’dan yapılacak iki seferin iptal edildiğini duyurdu.

İHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:53
BUDO'nun iki seferi teknik arıza nedeniyle iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda iki seferin teknik arıza nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, “22.07.2022-13.30 tarihindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 22.07.2022-16.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi teknik arıza nedeniyle iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 


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