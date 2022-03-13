Kar İstanbul ve Bursa'yı esir aldı: İşte iptal edilen BUDO seferleri

İstanbul ve Bursa'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle BUDO'nun bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı seferleri iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 08:10
Kar İstanbul ve Bursa'yı esir aldı: İşte iptal edilen BUDO seferleri
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Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



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