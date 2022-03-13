Kar İstanbul ve Bursa'yı esir aldı: İşte iptal edilen BUDO seferleri
İstanbul ve Bursa'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle BUDO'nun bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı seferleri iptal edildi.
Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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