Trabzon'da taksiciyi öldüren şüpheli tespit edildi!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 14:14

Güncelleme: 01.07.2023 - 14:17

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde cansız bir beden bulundu.

Edinilen bilgiye göre, mahalle yolunda camları kırılmış ve koltukları kanlı 61 SY 053 plakalı taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait olduğunu belirlendi. Ayrıca olay yerinde bir de bıçak tespit edildi. Sürücü Aslan'ın ise, 10 kilometre aşağıdaki Kalecik ile Lişit Yayla yolundaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Vücudunda bıçak izleri ve 3 kurşun girişine rastlanılan Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BIÇAKLAYIP, TABANCAYA İLE VURMUŞ!

Çalışma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Aslan'a ait telefon kayıtları incelemeye alındı. İncelemede; Aslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan M.K. (42) ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi.

Aslan'ın, şüpheli tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda taksi içinde bıçaklanıp, tabancayla vurularak öldürüldüğü, ardından da cansız bedenin dereye atıldığı belirlendi. Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçtığı da saptanan M.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan tamamlanan otopsi işlemleri sonrası Hüseyin Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe merkezinde toprağa verildi.