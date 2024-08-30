Buğra Gökce'den 'Oğuz Alper Öktem' açıklaması: Yargı nezdinde her türlü işlemi başlatacağım

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, kendisi hakkında iddialarda bulunan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem'e karşı süreci yargıya taşıyacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 21:58
Buğra Gökce'den 'Oğuz Alper Öktem' açıklaması: Yargı nezdinde her türlü işlemi başlatacağım
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İstanbul'da 2500 yeni taksi Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği destekle de UKOME toplantısında kabul edilirken Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem karara tepki göstermişti.

İPA Başkanı Buğra Gökce'yi hedef alarak açıklamalarda bulunan Öktem, Gökce'nin bir taksi uygulaması sahibine "İstanbul'u peşkeş çektiğini" iddia etmişti.

Gökce'den o açıklamalara yönelik yanıt geldi. X hesabından paylaşım yapan Gökce isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde taksi sorununda yaşanan gelişmelerden sonra şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak akıl, mantık, izan dışı hakaret ve iftiralarda bulunan şuurunu kaybetmiş müfteri şahsa karşı yargı nezdinde her türlü işlemi başlatacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."



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