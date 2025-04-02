Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?

2 Nisan Çarşamba günü bayramdan sonra eczanelerin çalışma durumu ilaç alması gerekenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?

Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:09

Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatiller dışında gün içerisinde 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?

2 NİSAN ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Bayramdan sonra eczaneler 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren de normal çalışma düzenine geçecek ve açık olacak.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2 NİSAN?

Aile Sağlığı Merkezleri bayramdan sonra 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı için kapalı olacak.

Sağlık ocakları ve aile hekimleri 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe kadar vatandaşlara hizmet veremeyecek.

Hastanelerin ise acil servisleri 2-6 Nisan tarihlerinde vatandaşların hizmetine açık olacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise hastaneler de normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.


Etiketler: #eczane #bayram

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