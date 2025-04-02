Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?
2 Nisan Çarşamba günü bayramdan sonra eczanelerin çalışma durumu ilaç alması gerekenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?
Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatiller dışında gün içerisinde 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, Bugün 2 Nisan eczaneler açık mı? 9 günlük tatilde eczaneler çalışıyor mu?
2 NİSAN ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
Bayramdan sonra eczaneler 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren de normal çalışma düzenine geçecek ve açık olacak.
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI 2 NİSAN?
Aile Sağlığı Merkezleri bayramdan sonra 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı için kapalı olacak.
Sağlık ocakları ve aile hekimleri 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe kadar vatandaşlara hizmet veremeyecek.
Hastanelerin ise acil servisleri 2-6 Nisan tarihlerinde vatandaşların hizmetine açık olacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise hastaneler de normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
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