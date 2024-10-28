Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:26

28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle borsaların bugün açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün borsa açık mı? 28 Ekim Pazartesi günü borsa işlem görecek mi?

BORSA İSTANBUL 28 EKİM GÜNÜ VE 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim'de özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için 28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün ve Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.