28 Ekim vapur seferleri iptal mi oldu? Vapur seferleri ne zaman başlayacak?
Yurttaşlar vapur seferinin olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili Şehir Hatları İptal Seferler sayfası üzerinden açıklama geldi. Peki, 28 Ekim vapur seferleri iptal mi oldu? Vapur seferleri ne zaman başlayacak?
İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durduruldu. Peki, 28 Ekim vapur seferleri iptal mi oldu? Vapur seferleri ne zaman başlayacak?
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, vapur seferlerinin iptaline yönelik şu duyuruyu yaptı;
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı
Etiketler: #Hava koşulları #vapur #Şehir Hatları
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