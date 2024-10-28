Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:47

İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durduruldu. Peki, 28 Ekim vapur seferleri iptal mi oldu? Vapur seferleri ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, vapur seferlerinin iptaline yönelik şu duyuruyu yaptı;

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Küçüksu - İstinye Hattı

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı

Beykoz - Sarıyer Hattı

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı