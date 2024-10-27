28 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı?
Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi olan 28 Ekim tarihi yarım gün olarak kabul edilmektedir. Kargoların çalışma saatleri 28 Ekim yarım gün dolayısıyla yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kargo firmaları salı günü tam gün tatil olacak. Kargoların çalışma saatleri 28 Ekim yarım gün dolayısıyla yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı?
28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Pazartesi yarım gün tatil olarak ilan edildi. Bundan dolayı kargolar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. Ancak bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilir.
Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #kargo
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