Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:26

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:26

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim’de kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Peki, 28 Ekim Pazartesi bankalar, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı, açık mı?

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak ve tatil saat 13:00'te başlayacak. Hastaneler de saat 13:00'e kadar açık olacak. Daha sonra da acil servis hizmet verecek.

28 EKİM'DE BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bankalar 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de öğleden sonra saat 13.00 itibariyle yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 30 Ekim Çarşamba tarihinde mümkün olacak.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.