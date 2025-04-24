Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 24.04.2025 - 09:40

İstanbul'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü öğlen saat 12:49'ta yaşanan depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Açıklamasında İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildiğini ve bazı kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu. Peki, Bugün hastaneler açık mı? 24-25 Nisan hastane çalışanlarına idari tatil var mı?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

24-25 Nisan tarihlerinde hastaneler açık olacak. İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada "Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır." ifadesi yer aldı.

Buna göre, sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personeller izinli olmayacak.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre bugün kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocoğu olan anneler 2 gün boyunca idari izinli sayılacak.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personeller ise bu durumun dışında tutuldu. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına göre bugün İstanbul'da sağlık ocakları yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek.