Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:36

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:36

Bayram tatilinin ardından sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Hastane randevusu almak isteyen veya ilaç yazdırmak için Aile Hekimliğine gitmek isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden işlem yapmaya çalışıyor. Peki, Sağlık ocakları açık mı? Aile sağlık ocakları ne zaman açılacak?

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram tatili sebebiyle birçok kurum ve kuruluş 9 gün boyunca kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri de 9 günlük idari izin kapsamında olduğundan sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

HASTANELER AÇIK MI?

Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak. Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.