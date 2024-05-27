Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:02

Son Kabine Toplantısı 20 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilmişti. Kabine toplantısı kararları ve konuları yeni hafta ile birlikte takip ediliyor. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez toplanıyor. Son Kabine Toplantısı 20 Mayıs Pazartesi günü yani geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı programında Kabine Toplantısı yer almıyor. Toplantının önümüzdeki hafta yapılacağı tahmin ediliyor.