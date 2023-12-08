Harcamalar yükseldi GSYH payı düştü

TÜİK, dün 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları verilerini yayımladı. Verilere göre; eğitim harcamaları 2022’de 2021’e göre yüzde 69.3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00
Harcamalar yükseldi GSYH payı düştü
Abone Ol google-news

Ancak harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 4.8’den yüzde 3.9’a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYH içindeki payı da yüzde 3.5’ten yüzde 3.1’e düştü. 

Öte yandan eğitim harcamalarının parasal kaynaklarının yüzde 10’u “hane halkı” tarafından ve yüzde 10.1’i de “özel tüzel kişilerden” sağlandığı kaydedildi. 

Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Öğrenci başına yapılan eğitim harcamasının enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu kaynakların yetersizliğinden değil, kaynakların kimlere aktarılacağına ilişkin siyasi bir tercih” dedi.


eğitim harcama GSYH

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı? Ders süresi ne kadar olacak? Okullarda müfredat değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullarda ders süresi kısalacak mı? Ders süresi ne kadar olacak? Okullarda müfredat değişecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı, aile yapısını hadis ve ayetle anlatacak... Öğrenciye ‘fıtrat’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, aile yapısını hadis ve ayetle anlatacak... Öğrenciye ‘fıtrat’ eğitimi
IDU (International Dublin University): Dijital Eğitimde Geleceğin Kapılarını Aralıyor!

IDU (International Dublin University): Dijital Eğitimde Geleceğin Kapılarını Aralıyor!

En Çok Okunan Haberler