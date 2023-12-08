Harcamalar yükseldi GSYH payı düştü

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Ancak harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 4.8’den yüzde 3.9’a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYH içindeki payı da yüzde 3.5’ten yüzde 3.1’e düştü.

Öte yandan eğitim harcamalarının parasal kaynaklarının yüzde 10’u “hane halkı” tarafından ve yüzde 10.1’i de “özel tüzel kişilerden” sağlandığı kaydedildi.

Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Öğrenci başına yapılan eğitim harcamasının enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu kaynakların yetersizliğinden değil, kaynakların kimlere aktarılacağına ilişkin siyasi bir tercih” dedi.