Harcamalar yükseldi GSYH payı düştü
TÜİK, dün 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları verilerini yayımladı. Verilere göre; eğitim harcamaları 2022’de 2021’e göre yüzde 69.3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu.
Ancak harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 4.8’den yüzde 3.9’a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYH içindeki payı da yüzde 3.5’ten yüzde 3.1’e düştü.
Öte yandan eğitim harcamalarının parasal kaynaklarının yüzde 10’u “hane halkı” tarafından ve yüzde 10.1’i de “özel tüzel kişilerden” sağlandığı kaydedildi.
Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Öğrenci başına yapılan eğitim harcamasının enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu kaynakların yetersizliğinden değil, kaynakların kimlere aktarılacağına ilişkin siyasi bir tercih” dedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atatürkçü ve namaz kılan bir insanım'
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- En zengin ve yoksul iller belli oldu
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- UEFA'dan Kopenhag - Galatasaray maçı değerlendirmesi!
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da kriz!
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!