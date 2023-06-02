AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli?
AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk gündem oldu. Peki, AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli?
AKP İstanbul 1. Bölge Milletveklili olan Hulusi Şentürk gündem oldu. Hulusi Şentürk'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HULUSİ ŞENTÜRK KİMDİR?
Hulusi Şentürk, 1963'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aile şirketlerinde mermer işletmeciliği yaptı. Pendik Belediye Başkanı Danışmanlığı ve Belediye Şirketleri Genel Müdürlüğü; iki şirketin kurucu ortaklığı ve yöneticiliği ile ayrıca TSE Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli alanlara dair 22 kitabı vardır. 26. ve 27. dönem İstanbul 1. bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
ÖZEL YAŞAMI
Hulusi Şentürk, evli ve üç çocuk babasıdır.
HULUSİ ŞENTÜRK'ÜN YAYIMLANMIŞ ESERLERİ
Türkiye'de İslami Oluşumlar ve Siyaset: İslamcılık
Din Adına Siyaset (A. Dilipak ile birlikte)
Siyasetçinin Yol Haritası
Seçmenin DNA'sı
Siyasi Kampanya Yönetimi
Darbe ve Muhtıralara Karşı Demokratik Mücadele Yöntemleri
Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu (E. Kaya ile birlikte)
Modern Kent Yönetimi (E. Kaya, S. Şimşek ve O. Danış ile birlikte)
Yerelden Merkeze Siyaset
Belediyelerde Stratejik Planlama
Belediyelerde Performans Yönetimi
Belediye Terimleri Sözlüğü
Küresel Rekabette Standardizasyon Etkisi
İnsanın Mükellefiyeti: Erdem Medeniyeti
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