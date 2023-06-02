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AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli?

AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk gündem oldu. Peki, AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 18:11
AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk kimdir? Hulusi Şentürk kaç yaşında, nereli?
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AKP İstanbul 1. Bölge Milletveklili olan Hulusi Şentürk gündem oldu. Hulusi Şentürk'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HULUSİ ŞENTÜRK KİMDİR?

Hulusi Şentürk, 1963'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aile şirketlerinde mermer işletmeciliği yaptı. Pendik Belediye Başkanı Danışmanlığı ve Belediye Şirketleri Genel Müdürlüğü; iki şirketin kurucu ortaklığı ve yöneticiliği ile ayrıca TSE Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli alanlara dair 22 kitabı vardır. 26. ve 27. dönem İstanbul 1. bölge milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

ÖZEL YAŞAMI

Hulusi Şentürk, evli ve üç çocuk babasıdır.

HULUSİ ŞENTÜRK'ÜN YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Türkiye'de İslami Oluşumlar ve Siyaset: İslamcılık

Din Adına Siyaset (A. Dilipak ile birlikte)

Siyasetçinin Yol Haritası

Seçmenin DNA'sı

Siyasi Kampanya Yönetimi

Darbe ve Muhtıralara Karşı Demokratik Mücadele Yöntemleri

Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu (E. Kaya ile birlikte)

Modern Kent Yönetimi (E. Kaya, S. Şimşek ve O. Danış ile birlikte)

Yerelden Merkeze Siyaset

Belediyelerde Stratejik Planlama

Belediyelerde Performans Yönetimi

Belediye Terimleri Sözlüğü

Küresel Rekabette Standardizasyon Etkisi

İnsanın Mükellefiyeti: Erdem Medeniyeti


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