Yayınlanma: 01.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:54

Mehmet Gür'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve Erdoğan'ın neden ona borcu olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmet Gür kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Gür mesleği nedir? Erdoğan'ın Mehmet Gür'e ne kadar borcu var? İşte, Mehmet Gür hakkında merak edilenler...

MEHMET GÜR KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında ismi geçen Mehmet Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır. İstanbul'da doğan Mehmet Gür, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasımpaşa'dan çocukluk arkadaşıdır.

Mehmet Gür, 1981 yılında inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren Ortadoğu Grup adlı şirketini kurdu. Şirket, ilk kurulduğu yıllarda uluslararası taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi, ancak daha sonra sağlıktan lojistiğe, enerjiden inşaata, gıdadan dış ticarete ve hatta çevre teknolojilerine kadar sayısız alanda hizmet faaliyet gösterdi. İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinde yer alan Mehmet Gür bir dönem Memorial Hastanesi’nin sahipleri arasındaydı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "ortağımız" dediği İşadamı Mehmet Gür, İstanbul Kısıklı’da 2005 yılında 1,5an yana havuzlu iki villayı Recep Tayyip Erdoğan'a satmıştı.

Bilal Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile beraber kurdukları BMZ adlı şirket, 11 Eylül 2013 tarihinde Mehmet Gür ile de ortak olup "Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret" adlı yeni bir şirket kurdu.

ERDOĞAN'IN MEHMET GÜR'E NE KADAR, NEDEN BORCU VAR?

Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "ortağımız" dediği İşadamı Mehmet Gür, İstanbul Kısıklı’da 2005 yılında 1,5an yana havuzlu iki villayı Recep Tayyip Erdoğan'a satmıştı.

Erdoğan'ın 2018 yılında gerçekleştirilen 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklana malvarlığı bildiriminde, Mehmet Gür adlı iş adamına 2 milyon TL borcu gözüküyordu.

Ancak yeni yayımlanan malvarlığı listesine göre; Erdoğan Gür’e olan borcunu aradan öderken kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borçlanmış.