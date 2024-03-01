Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:28

Güncelleme: 01.03.2024 - 14:28

Bulgur Palas Osmanlı İmparatorluğu'nda asker ve milletvekili olan Mehmet Habip Bey tarafından, İtalyan mimar Giulio Mongeri'ye tasarlatılan Bulgur Palas, İBB tarafından restore edildi. Peki, Bulgur Palas nerede? Bulgur Palas İstanbul'un hangi ilçesinde?

BULGUR PALAS TARİHÇESİ

smanlı İmparatorluğu'nda asker ve milletvekili olan Mehmet Habip Bey tarafından, İtalyan mimar Giulio Mongeri'ye tasarlatıldı. Ancak Habip Bey'in yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle inşaatı tam olarak bitirilemedi ve bina, Habip Bey'in 1926 yılındaki ani ölümünden sonra, ailenin borçlarına karşılık olarak Osmanlı Bankası'na devredildi. Banka tarafından bir süre lojman ve arşiv olarak kullanılan bina, daha sonra terk edildi. Osmanlı Bankası'nın mülkiyetinde kalmaya devam eden bina, anılan bankanın 2001 yılında Garanti Bankası'na katılması sonrasında, Garanti Bankası'nın mülkiyetine geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bulgur Palas'ı 2021 yılında satın aldı ve binanın restore edilerek belge merkezi, arşiv, kütüphane, sergi salonu ve kafe olarak hizmete sunulması için çalışmalara başladı. Bina, 28 Şubat 2024'te ziyarete açıldı.

BULGUR PALAS NEREDE?

İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1912 yılında tasarlanan yapı İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor.