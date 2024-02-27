İstanbul'un tarihi sembolü Bulgur Palas, yeniden hayata dönüyor

Yayınlanma: 27.02.2024 - 11:36

Güncelleme: 27.02.2024 - 12:09

İstanbul'un tarihi sembollerinden Bulgur Palas, yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin girişimiyle restore edilerek şehre kazandırıldı.

Bulgur Palas, İBB'nin önderliğinde ve KİPTAŞ müşavirliğinde gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda aslına uygun bir şekilde restore edilerek kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden hayata geçirildi.

Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ile İBB'nin işbirliğiyle Bulgur Palas, Magnum'un 77. yıl özel sergisi "Magnum İstanbul’da" ile kapılarını açıyor. Bulgur Palas'ın yeniden işlevlendirme çalışmaları, İBB Miras tarafından titizlikle yürütülüyor ve İstanbullularla buluşması için hazırlıklar tamamlanıyor.

Bulgur Palas, İstanbul'un yedinci tepesinden şehri izleyen eşsiz konumuyla ve tarihi dokusuyla ön plana çıkıyor. Tarihi yapı, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirerek İstanbulluları 28 Şubat'ta ağırlamaya hazırlanıyor.