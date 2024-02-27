İstanbul'un tarihi sembolü Bulgur Palas, yeniden hayata dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri tarafından restore edilen Bulgur Palas, eşsiz konumu ve tarihi dokusuyla şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirerek İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.
İstanbul'un tarihi sembollerinden Bulgur Palas, yıllar sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin girişimiyle restore edilerek şehre kazandırıldı.
Bulgur Palas, İBB'nin önderliğinde ve KİPTAŞ müşavirliğinde gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda aslına uygun bir şekilde restore edilerek kültür, sanat ve yaşam alanı olarak yeniden hayata geçirildi.
Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ile İBB'nin işbirliğiyle Bulgur Palas, Magnum'un 77. yıl özel sergisi "Magnum İstanbul’da" ile kapılarını açıyor. Bulgur Palas'ın yeniden işlevlendirme çalışmaları, İBB Miras tarafından titizlikle yürütülüyor ve İstanbullularla buluşması için hazırlıklar tamamlanıyor.
Bulgur Palas, İstanbul'un yedinci tepesinden şehri izleyen eşsiz konumuyla ve tarihi dokusuyla ön plana çıkıyor. Tarihi yapı, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirerek İstanbulluları 28 Şubat'ta ağırlamaya hazırlanıyor.
100 yılı aşkın süredir İstanbul’un yedinci tepesinden şehri izleyen Bulgur Palas, Tarihî Yarımada’nın yeni kültür ve sanat odaklı yaşam alanlarından biri olarak kent hayatında yerini alıyor! ?— İBB Kültür (@ibb_kultur) February 27, 2024
Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin… pic.twitter.com/1T6XPYCbuC
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