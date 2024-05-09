Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'

Tarihçi İlber Ortaylı Suriyeli sığınmacılar hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaylı Suriyelilerin bir müddet sonra parti kurabileceklerini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:28
Tarihçi İlber Ortaylı uyardı: 'Suriyeliler parti kurabilir'
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İlber Ortaylı Youtube'de yayım yapan Kafa TV'de Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Ortaylı, Suriyelilerin parti kurabileceklerini belirtti.

Ortaylı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BUNDAN EMİN OLUN"

"Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek çok doğum yapıyorlar. Her Suriyeli böyle değil tabii ki. Sığınmacı olarak geldiler, sonra sessiz sedasız ne iş yapıyorsa tahsil yapacak yapmayacak. Suriyeliler bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun. Başka göçmene benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o. Ya da gider başka bir partinin içine girer.

Suriye'de hiçbir zaman bir Suriye vatandaşının vatanı mefhumu yok, ama partilerinin içine girip onu ele geçirme bütün vatandaşlarında var. Çok politikler o konuda. Nepotizm denilen şey kendi işleri kendi memleketleri..."

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu.


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