Bunu bile suistimal ettiler! Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'la ilgili soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanırken bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf 'yok artık' dedirtti. Narin'in ismi ve fotoğrafıyla açılan kadın kuaförü tepkilere sebep oldu.

Bunu bile suistimal ettiler! Narin'in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:58

Diyarbakır, Tavşantepe köyünde 8 yaşındayken organize bir şekilde katledilen Narin Güran'ın soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında her gün neredeyse yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.

Son olarak Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuvalların serisi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde çıkmıştı. Tutuklu sayısı da yenge Hediye Güran’ın tutuklanmasıyla 12’ye yükselmişti.

NARİN’İN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

Soruşturma devam ederken bugün sosyal medyada yayılan bir fotoğraf herkesin sinirlerini bozdu.

Hangi ilde olduğu bilinmeyen bir kadın kuaförünün Narin'in ismi ve fotoğrafıyla dükkan açtığı görüldü.

Kuaförle ilgili sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.


Etiketler: #Narin Güran #Kuaför

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