Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ayrıntıları paylaştı: İşte Narin Güran'ın Adlı Tıp Kurumu raporu...

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:04

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:37

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Yenge Hediye Güran'la birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

NARİN'İN ÖLÜM TARİHİ VE NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

NAHİT EREN AYRINTILARI PAYLAŞTI

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığının raporunda yer alan tespitleri paylaştı.

“Narin’in ölüm sebebine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporu soruşturma dosyasına bugün itibariyle geldi” diyen Eren, “Ölüm sebebi ‘ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği belirtilmiştir” ifadesini kullandı.

Narin’in ölüm sebebine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporu soruşturma dosyasına bugün itibariyle geldi.



Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir. — Nahit Eren (@av_nahiteren) September 20, 2024

Eren'in sosyal medya hesabından paylaştığı tespitler şöyle:

1- Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

2- Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

3- Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

4- Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

5- Otopsiside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

5- Ölüm sebebi “ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği” belirtilmiştir. Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar iş bu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.