Bunu da yaptılar! Silivri'de 'beton loca' tartışması

Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:39

Silivri Selimpaşa'da bulunan Duruman Sitesi sakinleri, dalgaların site duvarına zarar vermemesi için yapılan dalgakıran yüzünden denize giremeyince çözümü kayaların üzerine beton dökmekte buldu.

"YAPTIRMAK ZORUNDA KALDIK"

İddiaya göre, şahsi olarak beton dökerek şezlong ve şemsiyelerini sabitleyen site sakinleri yüzünden sahile gelenler denize girecek yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Kayalıkların üzerine beton dökenler "Kayalıklardan denize giremiyoruz, çocuklarımız ve yaşlılarımız düşüyor. Onun için yaptırmak zorunda kaldık" derken tepki gösterenler ise "Beton döküp sahipleniyorlar, burada bizim de hakkımız var" diye konuştu.

"BURASI HALKA AÇIK BİR ALAN"

Site sakini Yasemin Ersoy, "Ben 33 senedir bu sitede oturuyorum. Eskiden burası kumsaldı ve çok güzeldi. Sonradan burayı bu hale getirdikleri için hem yaşlılarımız hem de gençlerimiz kayaların üzerinden geçmekte zorlandı. Yaşlılarımızdan kolunu bacağını kıranlar oldu. Çocuklardan burunlarını yaralayanlar oldu. Aynı zamanda burası da bataklığa dönüştü. Tabiki insanlar kendileri rahat girebilmek için betonlar döktüler. Ben bir kadın olarak betonda bir erkek yatıyorsa veya oturuyorsa ben oradan rahatlıkla girip çıkamam. Yasal da değil, burası halka açık bir alan, dolayısıyla betonu ben de döksem yasal bir şey değil. Gelip burayı kapatsalar veya başka bir şey yapsalar haklılar" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ, YAŞLILARIMIZ BURADAN GİREMİYOR'

Çocukları için beton döküp merdiven koymak zorunda kaldığını söyleyen Varol Kaya ise "Beni dün birisi şikayet etmiş, gidip ifademi verdim. Çocuklarımız, yaşlılarımız buradan giremiyor. Bizde mecburen beton döküyoruz, döktüğümüz yere de merdiven koyuyoruz. Kendi aramızda para topladık ve bu merdivenleri biz koyduk. Yani belediyenin hiçbir katkısı olmuyor bize. Kaç kere dilekçe yazdık, çekerseniz görürsünüz. Burası bataklığa döndü, çöplerde var gelip toplayan yok. 2020 yılından beri kaç kere dilekçe yazdım ama kabul edilmedi. Bende kendi imkanlarımla beton döküp merdiven koydum. Benim oğlum 2 sefer düştüğü için kafasını yardı ve ameliyat geçirdi. Komşularımızdan da bileği kırılan bacağı kırılanlar var. Bizde halkımız rahat girebilsin diye beton döküp merdiven koyduk bu kadar. Kimseye izin vermediğimiz diye bir şey yok, herkes girebilir. Bakın kim engel koyuyor, yalan söylüyorlar. Tamam, sandalyeler var. Oraya koymasak başka yere koyacağız. Fark eden bir şey yok, merdiveni biz halk için koyduk. Kimse kimseye girme diyemez, çünkü burası halka açık bir yer" dedi.