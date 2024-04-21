Motokuryeler kapıda kuyruk oldu: Eski sevgilisinden intikam almak için çok sayıda restorandan kapıda ödemeli sipariş verdi
İzmir'de bir kişi, intikam almak istediği eski sevgilisinin evine, kapıda ödeme seçeneği ile birbirinden farklı çok sayıda restorandan sipariş verdi. Kuryelerin kapıya dizildiği o anlar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Akıllara durgunluk veren olay, İzmir'de yaşandı.
Bir kişi eski sevgilisinin evine, aynı saatte farklı yerlerken kapıda ödeme seçeneğiyle yemek sipariş etti.
Tüm kuryeler aynı anda kapıda karşılaştı, ortaya enteresan görüntüler çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Motokuryelerin sıraya dizildiği o anlar, bir kişi tarafından kayda alındı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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