Burdur’da 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, dün saat 21.30 sıralarında evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.
Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.
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