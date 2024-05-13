Burdur’da 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Burdur’da yalnız yaşayan şahıs, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:23
Burdur’da 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, dün saat 21.30 sıralarında evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.

Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.


Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da yaşlı bir kadın evinde ölü bulundu
Burdur’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması: Menzil'e yardım topluyordum

Açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması: Menzil'e yardım topluyordum
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti

İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Antalya'da kar sürprizi

Antalya'da kar sürprizi
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı