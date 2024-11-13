Burdur'da acı olay... Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: Üniversiteli motokurye kurtarılamadı

Burdur'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin üniversite öğrencisi olan sürücüsü motokurye Mehmet Aktaş (20), yaşamını yitirdi.

Burdur'da acı olay... Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: Üniversiteli motokurye kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:57

Merkez Özgür Mahallesi 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Ramazan Emre Ç. yönetimindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş yönetimindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet çarpıştı.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Emre Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. MAKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Aktaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gönderilecek. 


Etiketler: #kurye

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