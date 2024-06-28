Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:54

Müstakbel Damat filminin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturuyor. Filmin senaristliğini M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı üstleniyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Müstakbel Damat, sevdiği kızı ailesinden istemek için yola koyulan bir damat adayının hikayesini konu ediyor. Sema ile Hasan evlenme planları yapan bir çiftir. Bunu için harekete geçen Hasan, Kıbrıslı bir ailenin kızı olan Sema'yı istemek için İstanbul''dan Kıbrıs'a doğru yola koyulur. Ancak damat adayı Hasan'ın Kıbrıs'a ayak basması, huzur dolu ada hayatının alt üst olmasına neden olur. Bu zamana kadar adada sakin bir yaşam süren aile, telaşlanınca ortalığını birbirine katan bir adam olan Hasan yüzünden birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ OYUNCULARI KİM?