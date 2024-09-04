Burdur'da dehşet: Alacak tartışmasında baba ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:53

Gölhisar merkez Konak Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında M.K., aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Gölhisar ilçesinde damlama su boruları ticareti yapan Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'e pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ramazan Tin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Muharrem Tin ise buradaki ilk tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

Tin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra otomobiline binerek Burdur yönüne doğru kaçmaya çalışan M.K. ise Tefenni ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde M.K.'nin elinde tüfekle baba oğluna doğru koştuğu ve önce Ramazan Tin'i, daha sonra oğlu Muharrem Tin'i vurduğu, ardından da otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.