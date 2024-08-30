Ordu'da panik anları! Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2 gözaltı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 11:44

Güncelleme: 30.08.2024 - 11:45

Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde dün Murat D., iddiaya göre evlerinin önünde kardeşi ile içki içen Mehmet A.'yı kalkması için uyardı.

Uyarıya aldırmayan Mehmet A. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Mehmet A.'nın babası İsmail A.'nın dahil olması ile tartışma büyüdü. Tartışma sürerken, eve giren Mehmet A. aldığı pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Mehmet A. ve babası İsmail A. gözaltına alınırken, olay yerinde 3 kartuş bulundu.