Burdur'da dehşet: Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan çocuk öldü

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:08

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:09

Söğüt Beldesi'ndeki sebze halinde çalışan yabancı uyruklu iki kuzen arasında tartışma çıktığı öne sürüldü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E'nin (15), kuzeni Muhammed E'yi (15) bıçakla yaraladığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan S.E. ise göl mevkiinde jandarma ekiplerince yakalandı.