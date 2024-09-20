Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Burdur'da elektrikli bisikletin otomobile çarptığı kazada Suriye uyruklu 3 kardeş yaralandı.
Burdur merkez Gazi Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Suriye uyruklu 11 yaşındaki V.E.M.'nin kullandığı elektrikli bisiklet Kostak Sokak'tan Gazi Caddesi'ne geri geri çıkan C.K. yönetimindeki 42 APK 977 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kardeşleri 8 yaşındaki M.E.M. ve 7 yaşındaki N.E.M. hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Etiketler: #Burdur #Burdur Devlet Hastanesi
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