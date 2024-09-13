Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü

Burdur'da drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan N.H. (55) yaşamını yitirdi.

Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü
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DHA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:28

Burdur merkez Büğdüz köyü yakınlarındaki bir arazide meydana gelen olayda, drenaj çalışması sırasında toprak kayması sonucu işçi N.H. göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu göçük altında kalan N.H.'ye ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından göçük altından çıkarılan N.H.'nin cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Burdur Devlet Hastanesi #Burdur

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