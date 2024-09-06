Burdur'da feci kaza: Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 07:03

Güncelleme: 06.09.2024 - 07:04

Anıl U. idaresindeki 15 ADD 509 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı'nda emniyet şeridinde park halinde bulunan 32 HY 948 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Anıl U. ile motosiklette bulunan Gamze O. yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.