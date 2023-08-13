Karayolları'nın İstanbul'daki 4 parseli satışa çıkarıldı!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:23

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, satılacak yerlere ilişkin ihale ilanı yayımladı. İlana göre satılacak parsellerin tamamı İstanbul Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi’nde. Tamamının mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerine yakın bir noktada bulunan parseller birbirine bitişik.

İlana göre, 808 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın tahmini bedeli 8 milyon 80 bin lira. 1796 metrekare büyüklüğündeki yerin tahmini bedeli ise 17.9 milyon lira. 1938 metrekare büyüklüğündeki parselin tahmini bedeli 19.3 milyon lira, 2 bin 737 metrekare büyüklüğündeki parselin tahmini bedeli de 27.3 milyon lira olarak belirlendi. Toplam 4 parselin tahmini satış bedeli 73 milyon lirayı buluyor. İlan dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İhaleler ise 23 Ağustos’ta peşi sıra yapılacak.

KAPALI TEKLİF

İlandan 11 gün sonra ihaleler yapılacak. İhaleler kapalı teklif usulü artırma ile gerçekleştirilecek. Taşınmazlara teklif vermek isteyenler, bu yerlerin son durumunu gördüklerine dair “yer görme belgesi” alacak. Bu belge alındıktan sonra taşınmazın elektrik, su, havagazı, işgal ve hasarına itiraz kabul edilmeyecek.