Burdur’da intihar etmek isteyen yurttaş, ikna edilerek vazgeçti
Burdur’da bunalıma girerek inşaat halindeki binanın beşinci katına çıkan şahsın intihar girişimi, polislerin 1 saatlik uğraşı sonucunda önlendi.
Burdur'un Aydınlıkevler Mahallesi Cevher Sokak'ta, saat 14.00 sıralarında psikolojik sorunlar yaşayan M.D.Ö. (30) isimli şahıs, sokakta bulunan inşaatın beşinci katına çıkarak tehlikeli hareketlerde bulundu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem amaçlı hava yastığı açarken, polis ekipleri de şahsı ikna edebilmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren çabaların sonrasında ikna edilen M.D.Ö., polis ekiplerinin nezaretinde aşağıya indirildi.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından M.D.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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