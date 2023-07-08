Burdur'da iş cinayeti: Çukura inen işçi malzemelerin altında kaldı
Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burdur’un Bucak ilçesi beldesinde bulunan bir çimento fabrikasında, 21.30 sularında; fabrikada kırıcı bölümünde işçi olarak çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (47) taşın ilk döküldüğü çukur tıkanması nedeniyle tekrar açmak amacıyla çukura indi.
Çukur içerisini temizlediği esnada tıkanan yerin bir anda açılmasıyla yukardan gelen malzemenin altında kaldı.
KURTARILAMADI
İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması yaptığı incelemeler sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- Diyanet'ten tepki çeken hutbe
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Sezen Aksu'nun yalısında dehşet anları: Şikâyetçi oldu
- 'Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler...'