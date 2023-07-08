Burdur'da iş cinayeti: Çukura inen işçi malzemelerin altında kaldı

Burdur’un Bucak ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında çalışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 07:10
Burdur'da iş cinayeti: Çukura inen işçi malzemelerin altında kaldı
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Burdur’un Bucak ilçesi beldesinde bulunan bir çimento fabrikasında, 21.30 sularında; fabrikada kırıcı bölümünde işçi olarak çalışan Hasan Hüseyin Yılmaz (47) taşın ilk döküldüğü çukur tıkanması nedeniyle tekrar açmak amacıyla çukura indi.

Çukur içerisini temizlediği esnada tıkanan yerin bir anda açılmasıyla yukardan gelen malzemenin altında kaldı.

KURTARILAMADI

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hasan Hüseyin Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Yılmaz’ın cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması yaptığı incelemeler sonrasında Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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