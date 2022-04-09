Burdur’da kadın cinayeti

09 Nisan 2022 Cumartesi, 08:46

Edinilen bilgiye göre; Serhan Seçer, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde döner işletmeciliği yapan eşi Nurcan Seçer’in iş yerine geldi. Serhan Seçer, iş yerine girer girmez eşi Nurcan Seçer’e tüfekle ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurcan Seçer, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Nurcan Seçer kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Serhan Seçer’i olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nurcan Seçer

