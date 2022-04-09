Burdur’da kadın cinayeti
Burdur’da döner işletmeciliği yapan Nurcan Seçer (35), eşi Serhan Seçer tarafından öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serhan Seçer, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Serhan Seçer, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde döner işletmeciliği yapan eşi Nurcan Seçer’in iş yerine geldi. Serhan Seçer, iş yerine girer girmez eşi Nurcan Seçer’e tüfekle ateş etti ve olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurcan Seçer, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan Nurcan Seçer kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Serhan Seçer’i olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Nurcan Seçer
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