Burdur'da orman yangını!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:15

Güncelleme: 07.10.2023 - 18:15

Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Sarp ve kayalık alanda yayılan alevlere 2 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz ve 240 personelle müdahale ediliyor. Araçla ulaşılamayan kanyondaki alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aynı bölgede 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de söndürülmüştü.