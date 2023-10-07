Burdur'da orman yangını!

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını çıktı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 18:15
Burdur'da orman yangını!
Abone Ol google-news

Burdur'un Altınyayla ilçesi Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Sarp ve kayalık alanda yayılan alevlere 2 uçak, 11 helikopter, 25 arazöz ve 240 personelle müdahale ediliyor. Araçla ulaşılamayan kanyondaki alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aynı bölgede 2 Ekim'de çıkan orman yangını 4 Ekim'de söndürülmüştü.


Burdur Yangın orman yangını

İlgili Haberler

Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı

Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunan Haberler