İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 17:38
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesi kırsal Küçükkavulcuk Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler yangını kısa sürede kontrol alırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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