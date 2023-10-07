İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi kırsal Küçükkavulcuk Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekipler yangını kısa sürede kontrol alırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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