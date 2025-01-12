Burdur'da şüpheli olay: 5. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Yayınlanma: 12.01.2025 - 07:12

Güncelleme: 12.01.2025 - 08:44

Olay saat 22.00 sıralarında Burdur’un Tefenni ilçesi Göktürk Mahallesi İbrahim Kafesoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir yurttaş yerde hareketsiz yatan Nurfidan A.(23)’yı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurfidan A. ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Nurfidan A.’nın oturduğu apartmanın beşinci katında evinin açık olan penceresinden düştüğü tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.