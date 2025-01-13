Malatya'da feci ölüm... Atkısı hamur makinesine takıldı, boğularak hayatını kaybetti!

Malatya’nın Darende ilçesinde şekerlemecilik yapan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu, boynundaki atkısının hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'da feci ölüm... Atkısı hamur makinesine takıldı, boğularak hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:17

Malatya’nın Darende ilçesine Şerefiye Sokak’ta şekerleme işi yapan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu’nun atkısı, hamur açma makinesinin pervanesine sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Makinenin çalışmaya devam etmesiyle birlikte Özoğlu, atkı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Özoğlu’nun cenazesi, aynı mahalledeki diğer esnaf tarafından bulunurken durum emniyete haber verildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #kaza

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