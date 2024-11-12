Burdur'da yoldan çıkan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:12

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:12

Gölhisar-Çavdır kara yolu Yamadı köyü kavşağında, Mustafa Kıllar'ın (21) kullandığı 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hasret Akbaş'ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Kıllar ile Fatma Sude Uran (19) ve İrem Musluk (18) Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Sude Uran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.