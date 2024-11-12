Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sahil yolunun Yalı Mahallesi mevkisinde Kadıköy istikametinde ilerleyen 3 otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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