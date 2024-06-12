Burdur’daki diyaliz soruşturmasında iki kişi tutuklandı
Burdur Devlet Hastanesi’nde meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği diyaliz olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklanırken, iki kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerinde rahatsızlanan 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş, tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alınan Burdur Devlet Hastanesi personelleri M.C. ile İ.S. ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken hastane yapımında ve proje aşamasında görevli mühendisler G.A.S. ve Y.A., tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mahkeme heyeti, G.A.S. ve Y.A.’ı taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından tutukladı.
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