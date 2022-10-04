Burhan Şeşen, ‘Müzisyenler sahipsiz bırakıldı’

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Ankara’da bir eğlence mekânında saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener’in katledilmesine her kesimden tepki yağdı.

Cumhuriyet’e konuşan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYOBİR) Başkanı Burhan Şeşen, müzik emekçilerinin birçok sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. İktidarın müzisyenlere sahip çıkmadığını vurgulayan Şeşen, “Pandemi döneminde de pandemi sonrasında da müzisyenler sahipsiz bırakıldı. Müzisyenlerin sigortası, güvencesi ve emeklilik hakları yok. Müzisyenler günübirlik kazançlarıyla yaşıyor” dedi. Ülkedeki yüksek gerilimden müzisyenlerin de olumsuz etkilendiğe dikkat çeken Şeşen, “Yaşanan bu olay kanımızı dondurdu.Yaşamını yitiren sevgili Onur’un çocuklarına bu olayı nasıl anlatacaklar, bir şarkı repertuvarında olmadığı için babalarının öldürüldüğünü bu çocuklara nasıl anlatacaklar?” ifadelerini kullandı. Şeşen, MÜYOBİR olarak olayın takipçisi olacaklarını belirterek müzik emekçilerine birlik olma çağrısında bulundu.