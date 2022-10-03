AKP'li Ömer Çelik'ten Onur Şener cinayeti açıklaması: 'İster özel sektör ister kamuda çalışsın...'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:58

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ankara'da çalıştığı bir mekanda 3 kişi tarafından katledilen Onur Şener sorusu hakkında sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Çelik, "Cinayet işlenir işlenmez hemen kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının, kamu görevlisi olup olmamasının, bir polemik konusu olması da bu acı karşısında duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi" dedi.

AKP'li Çelik şöyle konuştu:

"Bu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm MYK üyelerimizin büyük bir acı duyduğunu ifade etmek isterim. Acılı aileye baş sağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret ederek yanlarında olacak.

Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleştiği çok açık. Biz bu davayı yakından takip edeceğiz. Bu cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için takipçisi olacağız. Tüm süreci kendi açımızdan takip edeceğiz. Eşinin ve evlatlarının fotoğraflarını gördüğümüzde içimizin parçalandığını ifade etmek isterim.

Cinayet işlenir işlenmez hemen kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının, kamu görevlisi olup olmamasının, bir polemik konusu olması da bu acı karşısında duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi.

İster özel sektör ister kamuda çalışsın... Hiç istemesek de bazı insanların maalesef bu tip canavarca işlere imza attıklarını görebiliyoruz. Lanetliyoruz, hepsinin allah belasını versin.

Bu acı karşısında bile siyasi polemik üretmeye çalışanların, bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka hiçbir izahı yoktur."