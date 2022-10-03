Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: 'Bakanlık olarak takip edeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını, öldürenlerin hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirterek "İnşallah örnek olacak bir cezayla bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur" dedi.

AA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:36
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: 'Bakanlık olarak takip edeceğiz'
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Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAKANLIK OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

  • Biz Bakanlık olarak takip edeceğiz. Süreç zaten hızlı ilerliyor, bundan sonraki hukuki bir süreç. Savcılık ve mahkeme aşamaları devam edecektir.

  • Bizim en büyük isteğimiz suçlu bulunan kişilerin hak ettiği cezayı almasıdır.
  • İnşallah örnek olacak bir cezayla da bundan sonraki olası olayların önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum.

 


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