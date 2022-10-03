Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin açıklama: 'Bakanlık olarak takip edeceğiz'

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:36

Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergilerin açılışı için bulunduğu Resim ve Heykel Müzesi'nde, müzisyen Şener'in, istek parçasını söylemediği gerekçesiyle öldürülmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAKANLIK OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Ersoy, "En kısa zamanda en ağır şekilde cezalandırılırlar ve layığını bulurlar diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ersoy, bir gazetecinin "Bakanlık olarak takipçisi olacak mısınız? Size ulaşan yeni bilgiler var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: