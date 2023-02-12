Burhaniye'de deniz çekildi: 'Görünce tedirgin olduk'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 13:58

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 13:58

Burhaniye'nin Ören Sahili'ndeki tarihi Adramytteion Limanı, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. 2 bin 500 yıllık tarihi limanın taşları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı.

Çekilme, bazı yerlerde yaklaşık 25 metreyi buldu. Deniz çekilmesiyle sahilde kum adacıkları oluştu.

“DEPREMLE İLGİSİ VAR MI BİLMİYORUZ”

Ören sahilinde yürüyüş yapanlardan Kemal İşi (61), "Yürüyüş yaparken denizin çekildiğini gördük. Bu aslında her sene oluyor ama bu sefer daha fazla çekildiğini gördük. Depremle bir ilgisinin olup, olmadığını bilmiyorum ama 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları ortaya çıktı. Biz de bu kalıntıları izledik" dedi.

“TEDİRGİN OLDUK”

Mustafa Dirik ise "Ören'de oturuyoruz. Yürüyüş yaparken, denizin çekildiğini gördük. Antik liman da ortaya çıkmış. Depremle bir ilgisi olup, olmadığını bilmiyoruz ama görünce biraz tedirgin olduk" diye konuştu.

Yetkililer, bölgede daha önce de meydana gelen deniz çekilmesi olaylarının gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını belirtmişti.