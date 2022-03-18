'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' demişti: Bakan Nureddin Nebati hakkında suç duyurusu

18 Mart 2022 Cuma, 11:37

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart’ta Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Nebati’nin açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

NEBATİ’YE 3 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında, “Nüfuz Ticareti”, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANAYASA HATIRLATILDI

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa yapılan dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında; “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” ifadesi yer almaktadır. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi’nin işbu suç duyurusu; Anayasa ve kanunların üstünlüğünü yok sayanlara karşı yapılmıştır” denildi.

“AKP’GİLLER’İN HUKUKTAN, ULUSAL GURURDAN NE ANLADIKLARI ORTADA”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer halkımız; 'din maskesi takınan', AKP’giller; kendilerini 2008’deki kapatma davasında kurtarıveren Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın dediği gibi 'Ahlâkı da adaleti de bitirdiler.' Toplumu tüm kurum ve insanlarıyla birlikte çürüttüler. Ahlâkı da, hukuku da, vicdanları da yıkıp geçtiler. Hiçbir değer bırakmadıkları ve hiçbir değerleri kalmadığı için pervasızlar. Artık yiv sıyırmış durumdalar. AKP’giller’in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Fransa’da yabancı parababalarına söylediği sözler; AKP’giller’in hukuktan, kanundan, adaletten, hakkaniyetten, ahlaktan, onurdan, ulusal gururdan, milli menfaatlerden, kurumlara saygıdan, yerli ekonominin korunmasından ne anladıklarını çok iyi ortaya koymakta."

“BU ONURSUZLUĞA SESSİZ KALAMAZDIK”

"Ey halkımız, bakın ne diyor AKP’giller’in bakanı yabancı parababalarına: 'Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz.' Nasıl isyan etmez göğsünde yürek taşıyan bir insan buna? Bu açıkça yabancı parababalarına siz efendisiniz biz köleyiz, ayağınıza taş değmesin, ayağınıza kim taş değdirir icabına bakarız, demek değil midir? İşte ‘onur yaşamdan değerlidir’, ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla mücadele eden Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu onursuzluğa sessiz kalamazdık. Hazine ve Maliye Bakanı hakkında, ‘Nüfuz Ticareti, Görevi Kötüye Kullanma ile Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarını işlediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."

“AKP’GİLLER’İN SUÇ DOSYALARINI MAHKEMELERE VERİYORUZ”

"Değerli halkımız; AKP’giler’in suç dosyalarını bir bir hazırlayıp hem mahkemelere veriyoruz hem de dosyalıyoruz. Yarın devran değişecek, işte o zaman emri yalnızca yasalardan ve vicdanlarından alan, hukukun evrensel ilkelerinden alan savcı ve yargıçlardan oluşan bağımsız ve tarafsız mahkemeler ortaya çıkacak… O zaman çıkarılacaklar AKP’giller tüm avanesiyle o mahkemelerin karşısına… Çaldıkları kamu malları, yaptıkları kanunsuzlukları, ihanetleri, vatan satıcılıkları yanlarına kalmayacak. Hak ettikleri cezalara çarptırılacaklar. Asla kaçışları, kurtuluşları olmayacak."