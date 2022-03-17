CHP’li Ali Öztunç: Bakan Nebati'nin açıklaması aslında bir itiraftır

17 Mart 2022 Perşembe, 13:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bursa’da Uludağ Alan Başkanlığı düzenlemesine karşı CHP milletvekilleri ile birlikte yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Fransa’da yatırımcılara yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Bakan Nebati, dün; Fransa'nın Cannes şehrinde Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) toplantısına katılmış ve şunları söylemişti:

“Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde hızlı adımlar atıyoruz.”

"TEK ADAM DÖNEMİNİN İTİRAFI"

Öztunç, Bursa’da yaptığı açıklamada; Nebati’nin sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Dün Maliye Bakanı Sayın Nebati bir açıklama yapmış, akıllara ziyan. Diyor ki ‘Yabancı yatırımcı gelsin yapsın, mevzuat filan önemli değil. Cumhurbaşkanımız arkamızda. Cumhurbaşkanımız bir gecede değiştirir hepsini.’ Bu itiraf. Neyin itirafı biliyor musunuz? Tek adam döneminin itirafı. Yani diyor ki, ‘Bizde tek adam var. Tayyip Erdoğan ne diyorsa o olur. İki dudağının arasındadır; ne kanun, ne hukuk, ne mevzuat, ne devletin gelenekleri, ne maliye politikası… Hiçbirinin anlamı yok’ diyor. ‘Tek bir kişiye bakıyoruz, Tayyip Erdoğan’a; kanun da o, hukuk da o, mevzuat da o, politika da o her şey o. Siz rahat olun, bir gecede her şeyi değiştiririz’ diyor. İtiraf ediyor; diktatörlüğü, tek adam dönemini itiraf ediyor.

“YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE’YE NİYE GELMİYOR?”

Aynı zamanda büyük de bir gaf. Yabancı yatırımcı bir süredir Türkiye’ye niye gelmiyor? Türkiye’de hukuk olmadığı için gelmiyor. ‘Eyvah bir gecede bir kanun çıkarırlar, malımıza el koyarlar’ diye yabancı yatırımcı gelmiyor. Beyefendi de bu gafı yaparak, onların bu fikrini destekliyor. Maliye Bakanı Nebati kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Kendi bindiği dalı kesiyor, Türkiye’ye zarar veriyor. Zarar veren açıklama olmuştur bu. Bu açıklamadan sonra hangi yabancı yatırımcı gelir. Kanuna göre değil bir kişiye göre hareket ediyoruz dersen yabancı yatırımcı Türkiye yatırım yapar mı? Niye yapsın, enayi mi onlar? Böyle bir açıklama yapıyor. Devlet kimlerin eline kalmış görüyorsunuz. Yönetemiyorlar, beceremiyorlar. İlk seçimde de gidecekler.”

“BU DEĞİŞİKLİK, MHP’Yİ DARMADAĞIN EDECEK”

Öztunç ayrıca, AKP ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Milletvekili Seçim Kanunu değişikliği teklifi ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz iktidara geliyoruz. İktidara geldiğimizi görüyorlar. Bundan rahatsızlık duyuyorlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Kimyaları bozuldu. Dengeleri bozuldu. Masa başı oyunları ile siyaset mühendislikleri ile birtakım filmler çevirmeye çalışıyorlar. Dün Mudanya’da söylemiştim. İster kasayı, ister masayı, ister yasayı değiştirin, gidiyorsunuz demiştim.

Matematikte iki kere iki dört yapar. Ama siyasette iki kere iki her zaman dört yapmaz. Film yaparsın, plan yaparsın, birtakım hesaplar yaparsın, sandık gelir hesap ters yüz olur. Kendileri bir kuyu açıyorlar şimdi o kuyuya kendileri düşecek. Nasıl ki bu yasayı getirdilerse daha önce bu sistemi getirdilerse, şimdi bunu değiştirmenin peşine düştülerse, bundan da pişmanlık duyacaklar.

Bu seçim yasasındaki değişiklik en çok AK Parti ve MHP’ye vuracak. Hükümetin küçük ortağı olan MHP’yi darmadağın edecek, yerle bir edecek. Bize göre hava hoş. Biz CHP’yiz, Millet İttifakı’yız iktidara yürüyoruz. Büyük ittifakız. Bize göre hava hoş. Kendi getirdikleri tuzağa kendileri düşecek. Kendileri eşiyor. Kendileri düşecek. Göreceksiniz. Bunu yaşayacağız.”